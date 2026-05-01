ハッピーセット「トミカ」2026年版

ハッピーセットにスカイラインパトカーが登場！

日本マクドナルドは、マクドナルドの子ども向けセットメニュー「ハッピーセット」のおもちゃとして「トミカ」が付属するハッピーセット 「トミカ」を2026年4月10日（金）から約5週間にわたり販売中。同シリーズは、毎年恒例となっている企画で子どもから大人までの注目を集めている。

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おもちゃのラインナップは、販売期間によって第1弾～第3弾までの3パターンが用意されている。第1弾（販売期間：4月10日～23日）に4種類、第2弾（販売期間：4月24日～5月7日）に5種類（うち1種類はひみつのおもちゃ）、第3弾（販売期間：5月8日～）では、第1弾と第2弾で登場した全9種類が展開。ハッピーセットを注文すると、その期間にラインナップされているおもちゃからランダムでどれか1つが付属される。

注目の「GR GT3」など「働くクルマ」全9種

ハッピーセット トミカは「働くクルマ」がテーマ。どんな種類のトミカが用意されているのか見てみよう。

第1弾 販売期間：4月10日（金）～4月23日（木）【終了】

ハッピーセット「トミカ」日産 スカイライン パトロールカー

日産 スカイライン パトロールカー

日産 スカイラインをベースにした北海道警察仕様のパトロールカーを再現したトミカ。手で押して前後に走らせることが可能で、後部のトランクを開閉できるギミックを搭載している。

ハッピーセット「トミカ」日野はしご付消防車（モリタ・スーパージャイロラダー）

日野 はしご付き消防車（モリタ・スーパージャイロラダー）

日野自動車がはしご車専用に設計したMH型シャシーをベースに、架装メーカーのモリタが製作したはしご付消防車「スーパージャイロラダー」をモデルにしたトミカ。はしごは上下に動かしたり、回転させたりすることができる。

ハッピーセット「トミカ」トヨタ タウンエース ハンバーガーカー

トヨタ タウンエース ハンバーガーカー

トヨタ タウンエースをベースにしたハッピーセットのオリジナルトミカ。マクドナルドカラーのイエローとレッドの配色がカラフルなボディに、トレイを模したグリーンの荷台を搭載している。荷台に乗っているハンバーガーは取り外し可能なので、他のトミカと組み合わせて遊ぶこともできそうだ。

ハッピーセット「トミカ」GR GT3

GR GT3

GRの新型スポーツカーであるGR GTをベースにした、FIA GT3規格の新型レーシングカー「GR GT3」をモデルにしたトミカ。GR GT3は2025年12月に公開されたばかりで、レースファンのみならず、多くの注目を集める車両だ。ルーフやフロントウィンドウ、ボンネットなどにTOYOTA GAZOO Racingのロゴ、マクドナルドのロゴなどが入っている。大型のリアウイングやボンネットのダクト、エアインテークなども再現されて、スポーティでカッコいいデザインだ。

※開発車両のため、最終仕様と異なる可能性あり

第2弾 販売期間：4月24日（金）～5月7日（木）

ハッピーセット「トミカ」日産 NV350 キャラバン 救急車

日産 NV350 キャラバン 救急車

日産 NV350 キャラバンをベースに特別架装した救急車をモデルにしたトミカ。バックドアが開いて、車両の内部を見ることができるギミックを搭載している。

ハッピーセット「トミカ」日野プロフィア メガロドン搬送車

日野プロフィア メガロドン搬送車

日野プロフィアをモデルにしたトミカ。オレンジとブラックでカラーリングされたトラックの上に、なんと巨大サメ「メガロドン」が乗っているという面白いコンセプトの車両だ。メガロドンを手で掴んで左右に動かして遊ぶことができる。

ハッピーセット「トミカ」トヨタ ダイナ レッカー車

トヨタ ダイナ レッカー車

トヨタ・ダイナをベースにしたレッカー車を再現したトミカ。レッカー用のクレーンやアームは展開することができ、他のトミカの前輪をセットすればレッカーしながら走らせることも可能だ。

ハッピーセット「トミカ」マクドナルド ハッピーセットバス

マクドナルド ハッピーセットバス

ロンドンバスのような2階建ての真っ赤なボディが特徴のこちらは、マクドナルドのハッピーセットバスのトミカ。たくさんの人が乗ったデザインの車内は賑やかな雰囲気。車体右側面のレバーを上下に動かすと、ルーフの真ん中に設置されたハッピーセットボックスが現れたり、隠れたりするギミックが搭載されている。

ハッピーセット「トミカ」ひみつのおもちゃ

ひみつのおもちゃ

第2弾からは、どんなおもちゃが入っているか分からない「ひみつのおもちゃ」1種も登場。どんな車両をベースにしたトミカなのか気になる方は、画像ギャラリーから確認してもらいたい。

第3弾 販売期間：5月8日（金）から販売終了まで

ハッピーセット「トミカ」2026年版の第1弾

第3弾の内容は、第1弾と第2弾で登場したおもちゃ9種だが、もちろん、どのおもちゃが貰えるかは分からない。なくなり次第終了となる。

また、ハッピーセット「トミカ」の販売と同期間において、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」の販売も行われる。

「GR GT3」がレースを繰り広げるムービーも公開！

スペシャルムービー「GR GT3 “DREAM MATCH”」

ハッピーセット「トミカ」とGAZOO Racingがコラボレーションした特別施策も実施中だ。

公開中のスペシャルムービー「GR GT3 “DREAM MATCH”」では、子どもたちのイマジネーションの世界を舞台に、ブラックの「GR GT3」を駆るチャレンジャー「Team GR」と、ゴールドに輝く絶対王者「Team McDonald’s」という2 台の「GR GT3」が白熱のレースを繰り広げる。

さらに、GRの公式X（旧Twitter）にて「GR GT3 ラッピングデザインコンテスト」もスタート。本コンテストでは、GR オリジナルのGR GT3 ぬりえをベースに、“夢のラッピングデザイン”を自由にデザインして応募すると、受賞者には特別な賞品が進呈される。受付期間は5月31日（日）までで、入賞作品は夏頃の公開予定だ。

ハッピーセット「トミカ」は今や子どもから大人までが注目する恒例行事になっている。ハッピーセットを買って何がでるのかワクワクしたり、コンテストに参加したりして、思う存分に楽しんでもらいたい。

INFORMATION

マクドナルド公式サイト

https://www.mcdonalds.co.jp/



TOYOTA GAZOO Racing × マクドナルド × トミカ特別企画 特設サイト

https://toyotagazooracing.com/jp/gr/mcdonalds/2026/

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