三重県桑名市の伊藤市長が4月30日、総理官邸を訪れ、高市総理に「その手は桑名の焼きハマグリ」を贈呈しました。桑名市の伊藤徳宇市長：「桑名という街についても、ハマグリについて大変ご質問をいただいて、非常に親近感がより湧いた面談になりました」30日午後、総理官邸を訪れた伊藤徳宇桑名市長。高市総理が6日、国会で補正予算の検討を求めた野党議員の質問に対して「その手は桑名の焼きハマグリでございます」と桑名名