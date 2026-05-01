ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町は、スイート、グランドデラックス、クラブフロア宿泊客向けのクラブフロア特典を5月1日から拡充する。「日本を旅する」をテーマに、日本列島10エリアの郷土料理や手巻き寿司を組み合わせた和朝食と、日本各地の厳選素材を使った洋朝食から選べる朝食を提供する。場所は35階「WASHOKU 蒼天 SOUTEN」。提供時間は午前7時から10時まで。クラブラウンジ、SPA ＆ FITNESS KIOIのプールとフィットネ