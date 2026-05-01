関東近郊では3日午後から4日にかけては雨で、降り方が強まることもありそうです。5日から8日はおおむね晴れて行楽日和が続きそうです。夏日も予想されるため、こまめな水分補給などを心がけ、車内での熱中症にも十分注意してください。関東近郊の人気観光地の天気明日2日(土)は、はじめ雨の残る所がありますが、日中は広く晴れて各地で観光日和となりそうです。鎌倉での街巡りも、日光や那須などで自然散策にも良さそうです。明後