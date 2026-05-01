1日、大阪市立美術館（大阪市天王寺区）は開館90周年を迎えた。節目を記念する特別展「全力！名宝物語 ―大阪市美とたどる美のエピソード」が現在、同館で開催されている。美術館が歩んできた歴史とともに、名宝の多彩な魅力や背景にある“物語”をひもとく内容で、約220件の優品を前後期に分けて公開する。大阪市立美術館入り口大阪市立美術館大阪市立美術館は1936（昭和11）年、住友家からの寄贈品を基に開館。戦時中は建物