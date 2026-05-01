1歳の女の子を守ろうとするわんこたちの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で23万回再生を突破し、「幸せが溢れている」「連帯責任なんだね」「一体感が可愛すぎます」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：1歳の女の子が悪いことをしたので、叱った結果→察した犬たちが集まってきて…まさかの『尊すぎる光景』】 イタズラをした女の子 YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴ