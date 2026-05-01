1歳の女の子を守ろうとするわんこたちの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で23万回再生を突破し、「幸せが溢れている」「連帯責任なんだね」「一体感が可愛すぎます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1歳の女の子が悪いことをしたので、叱った結果→察した犬たちが集まってきて…まさかの『尊すぎる光景』】

イタズラをした女の子

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、そして1歳の『ほの』ちゃんの日常を紹介しています。3兄妹は、普段からとても仲がいいのだそう。

この日、パパとママがリビングから離れている間に、ほのちゃんがイタズラをしてしまっていたといいます。ティッシュを箱から全部取り出したり、スーツケースを持ってきて倒してしまったり…。リビングに戻ってきたパパは、ほのちゃんに「これ、誰がやったの」と注意したそうです。

わんこたちが集合して…

いつも天真爛漫なほのちゃんですが、いつもと違うパパの様子に「怒られてる」と察知したよう。神妙な顔で話を聞いていると、隣におからちゃんがやってきました。おからちゃんは、ほのちゃんに寄り添うように、じっとパパのことを見つめたといいます。

すると、そこにうにくんも登場。ほのちゃんとおからちゃんの間に座り、反省しているような表情を浮かべたとか。ほのちゃんが叱られていることに気付き、うにくんとおからちゃんが一緒に説教を聞いてくれたのでした。

切り替えの速さにクスッ

ほのちゃんは、自分がすべてやったことを自白しました。反省の姿勢を見せたため、パパの説教は終了。すると、おからちゃんはその場に伏せ、うにくんはソファへ…。ほのちゃんを守る仕事が終わったため、くつろぎタイムに戻ったようです。

一方、ほのちゃんは、手を叩きながら「ハッピーデー♪」と歌い始めたそう。3兄妹の切り替えの速さに、思わず笑ってしまいます…♪確かにちゃんと反省できたことは、ほのちゃんにとって大きな成長だったかもしれませんね。

この投稿には「みんなで寄り添うの可愛すぎ」「胸がギュッとなりました」「まさに最強の三位一体！」などの温かなコメントが寄せられています。

うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの仲睦まじい光景は、YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の他の投稿からチェックすることができます！ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。