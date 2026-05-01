15年ほど前、Uさんは臨月を迎えていた。【妊娠中の体験談】満席の電車で見知らぬ男性客が不審な動きを…体のあちこちが痛むけれど、夫は仕事で忙しく、引っ越してきたばかりの土地で頼れる人もいない。ひどく暑い日でも、買い物に行かなければならなくて......。＜Uさんからのおたより＞2010年夏、記録的な猛暑の日のこと。私は臨月で、体の節々が痛い状態で外出。食料品が入った買い物袋を持ち、日傘をさしてヨロヨロと歩いていま