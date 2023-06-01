明石家さんまさん（70）が、ブランド買い取り店の新CMキャラクターに就任。撮影時間30分、ほぼアドリブのCMが公開されました。さんまさんが出演する新CMは、『さんまさん初ご来店』篇と『笑顔の査定室』篇。個室の査定ブースを再現したセットで撮影が行われ、さんまさんのライブ感を引き出すため、“リハーサルなし”“長回しの一発撮り”で、撮影は2本のCM分をわずか30分で撮り終えたといいます。CM撮影を終えた、さんまさんは「