歌手の松田聖子（６４）が昨年行ったデビュー４５周年記念ツアーの映像作品「４５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＳｅｉｋｏＭａｔｓｕｄａＣｏｎｃｅｒｔＴｏｕｒ２０２５“Ｓｉｎｇ！Ｓｉｎｇ！Ｓｉｎｇ！”」が、６月３日に発売されることが３０日、分かった。オールタイムベストと呼べるような豪華曲目で臨んだ昨年のツアーだったが、ＤＶＤ＆ブルーレイには、６月７日の初日公演（さいたまスーパーアリーナ）の全