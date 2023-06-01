日本取引所グループの東京証券取引所＝2026年4月10日、東京都中央区東京証券取引所などを傘下に置く日本取引所グループ（JPX）は30日、不正会計が発覚したモーター大手のニデックとKDDIに対し、それぞれ9120万円の上場契約違約金を請求すると発表した。産業ガス大手のエア・ウォーターにも同額の違約金を請求する。上場規則に違反し投資家の信頼を損ねたことが理由。ニデックは不正会計問題を受け、2025年10月に上場継続しなが