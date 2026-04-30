◆女子プロゴルフツアーＮＴＴドコモビジネスレディス第１日（３０日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）プロ２年目の平塚新夢（あむ、Ｋｎｏｍａｋ）が５バーディー、ボギーなしで自己最少の６７をマークし、首位と４打差の５位と好発進した。出だし１番で８メートルのスライスラインを決めてバーディー発進。その後も３つ伸ばし、１７番パー５は残り４０ヤードから１・５メートルにピタリと寄せてバーディーを