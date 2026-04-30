◆女子プロゴルフツアー ＮＴＴドコモビジネスレディス 第１日（３０日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）

プロ２年目の平塚新夢（あむ、Ｋｎｏｍａｋ）が５バーディー、ボギーなしで自己最少の６７をマークし、首位と４打差の５位と好発進した。

出だし１番で８メートルのスライスラインを決めてバーディー発進。その後も３つ伸ばし、１７番パー５は残り４０ヤードから１・５メートルにピタリと寄せてバーディーを奪った。自身プロ６戦目のレギュラーツアーで初の６０台をマーク。「１００点。本当に奇跡的です。全体的にショットが安定していた。切れるラインについたパットもうまく入れられた」と笑顔を見せた。

宮城・石巻市出身の２６歳。国が指定する難病「成人発症スチル病」を乗り越え、２０２４年に７度目の挑戦でプロテストに合格した苦労人だ。１８〜１９年頃には高熱や発疹、関節の節々が痛くなる症状に見舞われていた持病については「今は症状は出ていないし、薬も飲んでいない」。現在はゴルフに専念できており「こうやって戦えていること自体がすごいこと」とかみしめた。

週末に向けて「あまり欲張らず、自分のゴルフを徹底して、落ち着いてプレーできたら。目の前の一打に集中して、楽しんでやりたい」と力を込めた。自身のモットーは「どんな時もニコニコ楽しくやる」。レギュラーツアー初の予選突破、その先の初優勝に向けて、笑顔でプレーを続ける。