生成AIの普及により、企業のデータ活用は加速している。一方で、AIエージェントやSaaS、クラウドをまたいだデータの流れは複雑化し、従来のEDR（エンドポイント検知・対応）だけでは防ぎきれないリスクが顕在化している。クラウドストライクはこうした課題にどう対応するのか。同社が先月から今月にかけて発表した新製品群と戦略から、「AI時代のセキュリティ」のあり方を読み解く。.