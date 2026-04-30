◇パ・リーグ日本ハム―西武（2026年4月30日ベルーナD）日本ハムにチーム27個目の失策がついた。2回2死から石井の打席。一、二塁間のゴロに清宮幸が好反応し、好補。ベースカバーに走ってきた伊藤大海に送球したが、タイミングが合わずにグラブに当たって落ちた。記録は伊藤の失策。昨季までの同僚・石井を塁に残す結果となった。伊藤は続く古賀悠に中前打を許し、一、三塁とピンチを広げ、滝沢には2ボール2ストライ