4月30日に発表された、4月27日時点の県内のガソリン価格は、前の週から0.7円値上がりしました。2週連続の値上がりです。30日に発表された、4月27日時点の県内のレギュラーガソリン、1リットル当たりの平均小売価格は、前週から0.7円値上がりして163.8円でした。2週連続の値上がりです。全国平均は169.7円で、こちらは前週から0.2円値上がりと、ほぼ横ばいでした。徳島の値上がりについて石油情報センターは、「政府が