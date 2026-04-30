のんびりと過ごす柴犬さんの様子を何気なく見てみたら…。『絶対にくつろげない角度』でくつろぐお姿が可愛すぎると話題になっているのです。 思わず笑顔になる微笑ましい光景は記事執筆時点で8万回を超えて表示されています。 ソファの上で過ごす柴犬→何気なく見てみたら… Xアカウント『@XrFAgpetsoomheM』に投稿されたのは、柴犬「ロク」くんのお姿。 ソファでのんびりとくつろぐ柴犬「ロク」くん この日も