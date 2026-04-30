のんびりと過ごす柴犬さんの様子を何気なく見てみたら…。『絶対にくつろげない角度』でくつろぐお姿が可愛すぎると話題になっているのです。

思わず笑顔になる微笑ましい光景は記事執筆時点で8万回を超えて表示されています。

ソファの上で過ごす柴犬→何気なく見てみたら…

Xアカウント『@XrFAgpetsoomheM』に投稿されたのは、柴犬「ロク」くんのお姿。

ソファでのんびりとくつろぐ柴犬「ロク」くん

この日も、家族とのんびりお家で過ごしていたというロクくん。飼い主さんが何気なくそのお姿に目をやると…そこには『絶対にくつろげない角度』でくつろぐロクくんが居たのだそう。

『絶対にくつろげない角度』に…！

ソファの背もたれにお腹とおてて、後ろ足を預けながら半分ヘソ天のような姿勢で寝転がっていたというロクくん。

絶対にくつろげてない角度…！

そして、お首を背と背の間にある隙間に沿って体に対して直角に伸ばしてくつろいでいたのだといいます。

大丈夫なの！？

首、苦しくない…？思わずそう声を掛けたくなる体勢に見えるものの、ロクくんにとっては意外に快適で『くつろげる角度』だった模様。

びよーんと伸びているロクくん

愛犬あるあるともいえるロクくんのお姿は多くのユーザーをにっこり笑顔にすることとなったのでした。

甘えん坊でのんびり屋さんな男の子

ロクくんは、甘えん坊でのんびり屋さんな5歳の男の子。毎日、日向ぼっこやお昼寝、ソファのホリホリと忙しく過ごされているのだといいます。

くつろげなさそうな角度がお気に入り

ちょっぴり食いしん坊で砂肝が大好物、でもそれよりも大好きなのはたまにお家に遊びにきてくれるおばあちゃんなのだそう。

無防備に飼い主さんを見つめるロクくん

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすロクくんのお姿は、日々柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@XrFAgpetsoomheM」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。