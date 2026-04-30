料理研究家のリュウジさんが2026年4月28日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、ホリエモンこと実業家の堀江貴文さんがプロデュースする会員制レストラン「WAGYUMAFIA」で行われた食用菊を使ったパフォーマンスについて改めて苦言を呈した。Xで拡散された動画を発端に炎上問題となったパフォーマンスは、複数の客がうちわの上にのせた食用菊を、従業員の合図により一斉に大きな寿司桶目掛けてばらまくというもの。この模様を