山形県内の宿泊施設で、40代の女性にわいせつな行為をしたとして、山形市に住む52歳の男が不同意わいせつの疑いで警察に再逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで再逮捕されたのは、山形市漆山に住む無職の男（52）です。警察によりますと、男は去年12月29日から30日にかけて、県内の宿泊施設で40代の女性に対し、体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。男は4月1日に山形市内の事業所の男女兼用トイレに小型