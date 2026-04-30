中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）は4月28日、世界的な自動車車載用ストレージハードウェア価格の上昇が続いている影響を受け、同社の「王朝シリーズ」、「海洋シリーズ」、「方程豹（ファンチェンバオ）」の一部車種が搭載する運転支援機能「天神之眼（God's Eye、神の目）」Bのオプション価格を9900元（約23万2000円）から1万2000元（約28万1000円）に引き上げ、2100元（約5万円）値上げすると発表しました。今回の価格