夜、認知症の母に何度も起こされます。毎日睡眠不足でつらいです。仕事をしながら認知症の母を自宅で介護しています。最近は、夜中に起きて家の中をうろうろしたり、ひとり言が多くなり、「足が痛い」などと言って私を起こしに来たりで、ゆっくり眠れない日々が続いています。私も何かあるといけないのでいっしょに起きて、「もう寝ようね」とふとんまで連れていくのですが、なかなか寝てくれません。「今晩も母が起きてくるかも」