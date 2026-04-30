「はごろもフーズ」と「県立焼津水産高校」が、人材育成を目的に包括連携協定を結びました。はごろもフーズと焼津水産高校は28日、協定書にサインしました。この協定に基づき、今後、海洋環境の再生や水産エキスパートの育成などに産学連携で取り組み、海藻類の陸上養殖施設の設置や、加工食品の新製品開発などを行うことが検討されています。（焼津水産高校沼里智彦校長）「社会総がかりで次世代の子どもたち