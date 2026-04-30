東京都福生市で男子高校生を金づちで殴った男が自宅に戻った後に逃走した事件で、警視庁は３０日、同市加美平の職業不詳、高林輝行容疑者（４４）を高校生１人に対する殺人未遂容疑で公開手配した。

自宅の裏口から逃走したとみて行方を追っている。

発表によると、高林容疑者は２９日午前７時１５〜２５分頃、自宅近くの飲食店駐車場で男子高校生（１７）の顔を金づちで複数回殴り、殺害しようとした疑い。高校生は左目付近の骨を折る重傷を負った。

高林容疑者は、同居する母親が駐車場に集まった高校生を含む男女７人に「静かにしてほしい」と注意した後に自宅から出てきて、高校生らを襲った。その後、駆けつけた福生署員に玄関付近でナイフを示した後、自宅に入った。午前８時頃には、自宅２階から農業用の噴霧器で地上の署員らに液体をまいたという。

警視庁は自宅に立てこもったとみて２９日正午頃に捜査員を突入させたが、高林容疑者の姿はなかった。

捜査関係者によると、付近の防犯カメラの映像から、高林容疑者は自宅の２階から液体をまいた直後に裏口から逃走したという。

同庁は２９日深夜から３０日にかけて、殺人未遂と公務執行妨害の両容疑で高林容疑者の自宅を捜索。凶器とみられる金づちや噴霧器、ナイフなどを押収した。

情報提供は警視庁福生署（０４２・５５１・０１１０）へ。