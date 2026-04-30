「憐れみ」はなかなか扱いにくい感情語彙！「同情」を意識すべき理由 あわれみ ［英：Pity］ 憐れみの意味 可哀そうに思い、深く同情すること。 憐れみの類語 哀憐不憫慈悲惻隠悲哀哀切憐情など 憐れみにおける体（フィジカル）の反応 表情が暗くなる涙が流れる相手に寄り添うどういうべきか迷いながら、相手を慰めるうなずいて共感する目線を落とす唇を固く結ぶ腰を落とす優しく接するもの