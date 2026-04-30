大分市西大分 事故 大分県大分市西大分の国道10号のかんたん交差点付近で、30日午前6時30分ごろ、ミキサー車同士が衝突する事故がありました。 大分市内中心部 30日午前10時20分ごろ この事故により大分市中心部で渋滞が発生していて、事故からおよそ4時間が経った30日午前10時40分現在も、市内では渋滞が確認されています。 県警によりますと、国道197号は寿町1丁目交差点から約4キロメー