普通のトリミングサロンでの施術が難しいわんちゃんのトリミングを請け負う投稿者さんのお店に、噛み癖のあるわんちゃんが来店。1年ぶりにシャンプーをする光景が、まるで雪景色のようだと76万再生を超えて話題となっています。 わんちゃんのトリミングの光景を見た人からは、「フカフカになってかわいい♡」「久しぶりのシャンプー気持ちよかっただろうなぁ」と、温かいコメントが寄せられることとなりまし