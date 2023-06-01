◇ナ・リーグカブス5―3パドレス（2026年4月28日サンディエゴ）カブスの鈴木は2試合連続、今季8度目の複数安打をマークした。3回にライナー性の打球を中前に運び、5回にも鋭い当たりで三遊間を破った。右翼の守備でも好プレーがあった。同点の5回無死一塁で右翼線への飛球をスライディングキャッチ。連敗は3で止め、「少し流れが悪かったので、いいプレーができて良かった。あそこで抜けていたら危なかったので」と