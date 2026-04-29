ジャングリア沖縄、新ライド「やんばるトルネード」開業 かつてない絶叫＆爽快体験に反響
【女子旅プレス＝2026/04/29】沖縄県名護市のテーマパーク「ジャングリア沖縄（JUNGLIA OKINAWA）」では29日、スリル系ライドアトラクション「やんばるトルネード（YAMBARU TORNADO）」をオープン。最大高度約20mまで上昇し、やんばるの絶景を逆さまに望むスリルと爽快感を味わえるライドを、地元住民57名が先行体験した。
【写真】ライド頂点では視点が完全に逆さまに
「やんばるトルネード」は、大自然やんばるの渓谷が広がるジャングル エクストリームズエリアに誕生した、ライド直径約16mのパーク屈指の大型ライドアトラクション。最大乗車人数は1度に48名で、年齢4才以上・身長120cm以上が対象。心地よい風を切りながら回転して動き始めると、次第にライドは傾き、最大高度約20mまで到達する。最高到達点では体が完全に逆さまになり、遠く連なる山々までが視界の中で渦を巻くという、かつてない絶叫体験を楽しめる。
施設周辺の県民を招いた先行体験会では、「初めて沖縄でこんなアトラクションを体験しました」「ジェットコースターで下る時のすごい爽快感があるじゃないですか。あれがもうずっと続いてる感じで、すごく楽しかったです」といった声が。また「名護市民としてこのようなアトラクションができて誇りに思う」といった熱い感想も寄せられるなど、その圧倒的な爽快感に様々な反響が寄せられた。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：沖縄県国頭郡今帰仁村字呉我山553番地１
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【写真】ライド頂点では視点が完全に逆さまに
◆ジャングリア沖縄「やんばるトルネード」とは
「やんばるトルネード」は、大自然やんばるの渓谷が広がるジャングル エクストリームズエリアに誕生した、ライド直径約16mのパーク屈指の大型ライドアトラクション。最大乗車人数は1度に48名で、年齢4才以上・身長120cm以上が対象。心地よい風を切りながら回転して動き始めると、次第にライドは傾き、最大高度約20mまで到達する。最高到達点では体が完全に逆さまになり、遠く連なる山々までが視界の中で渦を巻くという、かつてない絶叫体験を楽しめる。
◆先行体験で地元住民も興奮、爽快ライドに反響
施設周辺の県民を招いた先行体験会では、「初めて沖縄でこんなアトラクションを体験しました」「ジェットコースターで下る時のすごい爽快感があるじゃないですか。あれがもうずっと続いてる感じで、すごく楽しかったです」といった声が。また「名護市民としてこのようなアトラクションができて誇りに思う」といった熱い感想も寄せられるなど、その圧倒的な爽快感に様々な反響が寄せられた。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ジャングリア沖縄（JUNGLIA OKINAWA）
住所：沖縄県国頭郡今帰仁村字呉我山553番地１
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