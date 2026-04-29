【ロンドン共同】英メディアによると、ロンドン北部で29日、ユダヤ人男性2人が男に刺され、重傷を負った。ロンドン警視庁は殺人未遂容疑で男（45）を逮捕したと発表。30代と70代の2人が病院に搬送されたが、容体は安定しているという。ロンドンでは最近、ユダヤ系コミュニティーを狙った放火事件などが頻発している。現場はユダヤ系住民が多い地域。BBC放送によると、刃物を持って走る男の姿が通りで目撃されていた。1人はシナ