4月29日時点の各地区上位と順位表明治安田J2・J3百年構想リーグの第13節が各地で行われた。4月29日時点で全チームが12試合または13試合を消化し、各ブロックで順位が確定している。WEST-Aでは、カターレ富山がアルビレックス新潟に2-0で勝利し、勝ち点30で首位浮上となった。徳島ヴォルティスはFC大阪と2-2、PK戦を13-14で落とした結果、勝ち点28で2位に位置している。3位の高知ユナイテッドは奈良クラブと0-0、PK戦を8-9で終