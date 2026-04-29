◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２９日・東京ドーム）巨人のＥ・ルシアーノ投手（２６）が２点リードの８回から登場。クリーンアップ相手に３者凡退と好投した。来日４年目の開幕直前に支配下昇格したドミニカン。３番・小園を遊ゴロ、４番・坂倉を１５４キロで空振り三振、５番・野間を遊飛に封じ、開幕から８試合連続無失点とした。巨人は昨季から８回・大勢、９回・マルティネスの鉄壁方程式を形成。この日は「８回の