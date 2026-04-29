JTB（ジェイティービー）は、「飛び出せ！夏旅」キャンペーンを4月27日から8月16日まで開催している。7月1日から9月30日出発の旅行を対象に、海外旅行では20万円以上、国内旅行では10万円以上の予約・出発でもれなく2,000ポイントを還元する。11歳以下の子ども連れで3名以上の予約では、さらに3,000ポイントを付与する。新規会員向けには、海外旅行の予約で30,000ポイントを付与するキャンペーンと、国内旅行の予約に使える1,500円