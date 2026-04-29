高橋は4月で早くも3完封と無双投球を続けている（C）産経新聞社阪神左腕、高橋遥人は4月29日のヤクルト戦（神宮）に先発。9回3安打7奪三振、無四球無失点と完璧な投球でまだ4月ながら今季3度目の完封勝利と無双投球を続けている。【動画】セカンドを守った熊谷が逆シングルからのジャンピングスロー、好守でチームを救った中16日のマウンドとなったこの試合では序盤からテンポ良く投げた。140キロ台後半の直球と切れ味鋭い