28日の試合前、ドラゴンズにアクシデントが…！ 【写真を見る】｢なんで？なんでないの？｣ 消えた盛り塩 試合前に急いで“清め直し”てドラゴンズ4連勝 きょうは“盛り塩効果”発揮されず （松中信彦コーチ）「なんで？なんで？なんでないの？」 そう、“あるもの”がベンチから消えていたんです。それが…「盛り塩」！ 泥沼の6連敗を喫し、負の流れを断ち切りたいドラゴンズがベンチに置いたところ…なんと3連勝！ しか