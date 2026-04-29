28日の試合前、ドラゴンズにアクシデントが…！

【写真を見る】｢なんで？なんでないの？｣ 消えた盛り塩 試合前に急いで“清め直し”てドラゴンズ4連勝 きょうは“盛り塩効果”発揮されず

（松中信彦コーチ）

「なんで？なんで？なんでないの？」

そう、“あるもの”がベンチから消えていたんです。それが…「盛り塩」！

泥沼の6連敗を喫し、負の流れを断ち切りたいドラゴンズがベンチに置いたところ…なんと3連勝！

しかし、勝利を引き寄せた「盛り塩」が片付けられてしまっていたのです。

急いで“清め直し” さぁ4連勝なるか！

そこで、この日の先発・金丸夢斗投手も見守る中、慌てて塩を盛ります。“清め直し”で、連勝はさらに伸ばせるか…

“盛り塩効果”で立ち上がりから2者連続三振！エンジン全開の金丸投手は、7回を無失点に抑えます。

打線は4回、今季古巣に戻ってきた阿部寿樹選手。ダメ押しの2ランホームランで白星を重ねます。



（復帰後初本塁打 阿部寿樹選手）

「ホームランウイングあざす！」

（今季2勝目 金丸夢斗投手）

「本当にいい流れが来ているので、流れに乗って、9連戦全部勝つつもりでやりたい」

“盛り塩効果”はどこまで続く…？

そしてきょう、2点を追う9回。一発が出れば同点のチャンスで打席には…村松開人選手！



しかし、ファーストゴロに終わり、“盛り塩効果”は続かず。5連勝とはなりませんでした。