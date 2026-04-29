｢なんで？なんでないの？｣ 消えた盛り塩 試合前に急いで“清め直し”てドラゴンズ4連勝 きょうは“盛り塩効果”発揮されず
28日の試合前、ドラゴンズにアクシデントが…！
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（松中信彦コーチ）
「なんで？なんで？なんでないの？」
そう、“あるもの”がベンチから消えていたんです。それが…「盛り塩」！
泥沼の6連敗を喫し、負の流れを断ち切りたいドラゴンズがベンチに置いたところ…なんと3連勝！
しかし、勝利を引き寄せた「盛り塩」が片付けられてしまっていたのです。
急いで“清め直し” さぁ4連勝なるか！
そこで、この日の先発・金丸夢斗投手も見守る中、慌てて塩を盛ります。“清め直し”で、連勝はさらに伸ばせるか…
“盛り塩効果”で立ち上がりから2者連続三振！エンジン全開の金丸投手は、7回を無失点に抑えます。
打線は4回、今季古巣に戻ってきた阿部寿樹選手。ダメ押しの2ランホームランで白星を重ねます。
（復帰後初本塁打 阿部寿樹選手）
「ホームランウイングあざす！」
（今季2勝目 金丸夢斗投手）
「本当にいい流れが来ているので、流れに乗って、9連戦全部勝つつもりでやりたい」
“盛り塩効果”はどこまで続く…？
そしてきょう、2点を追う9回。一発が出れば同点のチャンスで打席には…村松開人選手！
しかし、ファーストゴロに終わり、“盛り塩効果”は続かず。5連勝とはなりませんでした。