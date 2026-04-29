◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２９日・東京ドーム）巨人の平山功太内野手が神走塁を見せた。「７番・右翼」で先発出場。三塁走者として迎えた３回１死二、三塁で竹丸の打席。竹丸がスクイズで投手前にゴロを転がすと、平山はスタートを切り頭から本塁に突っ込み、持丸捕手のタッチをかいくぐった。一度はアウトと判定されるも、リクエストでセーフとなった。左手で本塁タッチを狙うかと見せかけ、捕手の背後に回り込みな