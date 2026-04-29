「老後、この家賃を払い続けられるだろうか」。そんな不安を感じている方は少なくありません。物価上昇が続く中で、住居費は家計の中でも大きな負担となります。こうしたときに知っておきたいのが、自治体による公的な住宅支援です。住民税非課税世帯に該当する方は、条件を満たせば対象となる可能性があり、住居費の負担を抑えられるケースがあります。ここでは、公営住宅を中心に、その仕組みと利用のポイントを整理します。公営