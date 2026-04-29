一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を4月29日正午から30日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上が割引となる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ホテルニューオータニ大阪が15,450円から、ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾートが19,950円から、センタラグランドホテル大阪が19,934円から、オリエンタルホテル沖縄リゾート＆スパ（朝食付）が21,345円から、HIYORIオーシャンリゾート沖縄が22