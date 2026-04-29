AI投資が加速する中で、企業の人員削減が世界的に広がっている。米IT大手では大規模リストラが相次ぎ、Metaは約8,000人、Amazonは約1万6,000人の削減を実施した。さらにMicrosoftも人員圧縮を進めており、AI投資へのシフトが背景にある。【こちらも】AI期待は織り込み済みか、株価と雇用のズレが生む消費減速リスク2026年はテック業界だけで5万人超が削減対象となり、AI関連が約25%を占めるとされる。 業績が好調な企業でも