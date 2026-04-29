藻場造成のための人工漁礁設置（高松市2025年7月） 香川大学や日本興業（さぬき市）などが開発して実用性を実証したCO2吸収材を用いた低炭素型コンクリートが、3月27日付で、国交省が運用するデータベース「新技術情報提供システム（NETIS）」に登録されました。 この技術は、コンクリートを作るとき、セメントの一部をCO2吸収材に置き換えることで、従来のコンクリートと比べて製造時のCO