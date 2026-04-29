■MLBドジャース1ー2マーリンズ（日本時間29日、ドジャー・スタジアム）【日程】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カード一覧ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのマーリンズ戦に今季2度目となる投手のみでの出場。6回、104球を投げて、被安打5、奪三振9、四死球4、失点2（自責点1）で今季初黒星を喫した。チームは打線が振るわず、終盤に1点を返したが連勝は3でストップした。試合後、大谷は「最初の4