きょうから始まったゴールデンウイーク。海外旅行に出かける人たちの出国ラッシュがピークを迎え、各交通機関も多くの旅行客で賑わっています。記者「羽田空港です。大きな荷物を持った人たちが出国のため行列をつくっています」羽田空港の国際線ロビー。出国ラッシュのピークを迎え、航空各社のカウンターには長蛇の列が。20代会社員「きょうから12連休。ドイツに行く予定です。（目的は）ビールです。ビール飲みたい」夫婦「イン