◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２９日・京セラドーム大阪）オリックスの紅林弘太郎内野手が９番遊撃で先発出場し、今季４号ソロを放った。２点リードの４回１死、カウント１―２からソフトバンク・大関の５球目を振り抜き、左中間へ追加点となる一発。「低めのスライダーにうまく反応することができました。なんとかいい形で追加点になってくれて良かったです」と笑顔を見せた。今季の４本塁打はすべて９番で記録