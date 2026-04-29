俳優の広瀬すずさんは4月28日、自身のInstagramを更新。1カ月以上ぶりの投稿でおしゃれなコーディネートを披露しました。【写真】1カ月以上ぶりに投稿した広瀬すず「やっぱりラフが好き」広瀬さんは「やっぱりラフが好き」とつづり、2枚のソロショットを投稿。自身がアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「ルイ・ヴィトン」のTシャツとバッグにジーンズを合わせ、軽やかに着こなしています。ノーバングのヘアスタイルも清潔