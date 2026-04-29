「ラフヴィトン！」広瀬すず、1カ月以上ぶりにインスタ更新！ ラフな着こなしに「間違いなく日本一美人」
俳優の広瀬すずさんは4月28日、自身のInstagramを更新。1カ月以上ぶりの投稿でおしゃれなコーディネートを披露しました。
【写真】1カ月以上ぶりに投稿した広瀬すず
ファンからは「なんと美しい」「間違いなく日本一美人」「美人はラフが似合う〜！」「ラフヴィトン！」「ナチュラルでめっちゃ可愛いね」「ヘアメイクが雰囲気にピッタリ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】1カ月以上ぶりに投稿した広瀬すず
「やっぱりラフが好き」広瀬さんは「やっぱりラフが好き」とつづり、2枚のソロショットを投稿。自身がアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「ルイ・ヴィトン」のTシャツとバッグにジーンズを合わせ、軽やかに着こなしています。ノーバングのヘアスタイルも清潔感があってすてきです。
3月14日以来の投稿広瀬さんの前回の投稿は、3月14日。第49回日本アカデミー賞について振り返り、受賞時の美しい着物姿を披露しています。白い上品な着物を完璧に着こなす広瀬さんに「さすが気品があります」「きれいだね吸い込まれる」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)