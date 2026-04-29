2026年の春の叙勲の受章者が4月29日発表され、県関係では43人が受章の栄誉に輝きました。旭日重光章には、元参議院議員の北岡秀二さんと元四国旅客鉄道社長の半井真司さんが選ばれました。旭日小綬章には、元吉野川市議会議員河野利英さんら4人が選ばれました。旭日双光章には、元徳島市議会議員の岡南均さんら3人が、旭日単光章には元県理容生活衛生同業組合副理事長の岡本昭さんら3人が選ばれました。瑞宝中綬章には、元県副知事