＜メキシコ・リビエラマヤオープン 事前情報◇28日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞今週の米女子ツアーはメキシコが舞台の大会が30日（木）に開幕する。28日には予選ラウンドの組み合わせも発表された。【現地撮影動画】ネリー・コルダ、歓喜の池ダイブ！昨年ここで米ツアー初優勝をつかんだ岩井千怜は、米ツアー通算2勝のリン・グラント（スウェーデン）、同3勝のカルロタ・シガンダ（スペイン）と2日間回