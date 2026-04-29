競技規則を定める国際サッカー評議会（IFAB）は28日、カナダのバンクーバーで特別会議を開き、差別的発言を隠すために口を覆って対戦相手と口論した選手が一発退場になる可能性があるとのルール改正を発表した。6月11日開幕のW杯北中米大会で採用される。2月に行われた欧州チャンピオンズリーグの試合でベンフィカ（ポルトガル）のFWプレスティアンニがレアル・マドリード（スペイン）のFWビニシウスに差別的な発言を行ったと