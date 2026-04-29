日本トランスオーシャン航空（JTA）は、沖縄/那覇〜台北/桃園線の機内食を、5月1日から一新する。「うちなーの翼」として沖縄の食文化を国内外に発信することを目的とした取り組みの第2弾で、地元企業のブエノチキンやジミー、ファッションキャンディとコラボレーションしたメニューを提供する。プレミアムエコノミークラスでは、沖縄/那覇発は沖縄の人気名物「ブエノチキン」をサンドイッチスタイルとした「ブエノチキンアボカド